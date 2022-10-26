Цены на золото в среду подскочили на фоне ослабления доллара и доходности гособлигаций США
МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Цены на золото подскочили более чем на 1% на фоне снижения доллара и доходности гособлигаций. Поддержку котировкам оказывают ожидания того, что Федеральная резервная система (ФРС) замедлит темпы ужесточения денежно-кредитной политики.
Около 11.25 по Гринвичу спот-цены на золото выросли на 1,1%, до 1671,36 доллара за унцию. Ранее они поднимались до максимума с 13 октября.
Фьючерсы на золото на COMEX торговались с повышением на 1,1%, по 1675,70 доллара за унцию
"Спот-цены на золото пытаются вырасти на фоне недавнего отката доллара. Участники рынка пытаются оценить достоверность нарратива о менее активном ужесточении политики ФРС", — отметил Хан Тан, главный аналитик Exinity.
"Значительные признаки того, что основная часть повышений ставок ФРС закончилась, выльются в дальнейшее восстановление цен на золото", — подчеркнул он.
Прорыв выше 1735 долларов будет говорить о завершении продолжавшегося месяц понижательного тренда, говорит Оле Хансен, аналитик Saxo Bank.
"Тем не менее спекулянты и инвесторы, вероятно, будут держаться в стороне до тех пор, пока не появится больше ясности относительно позиции ФРС", — полагает эксперт.
https://1prime.ru/Financial_market/20221026/838597574.html