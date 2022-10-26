МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Минфин России на безлимитном аукционе разместил облигации федерального займа (ОФЗ) с индексируемым номиналом серии 52004 с погашением в марте 2032 года на 33,286 миллиарда рублей при спросе в 41,432 миллиарда, говорится в сообщении министерства. Минфин разместил ОФЗ серии 26237 на безлимитном аукционе

Цена отсечения составила 93,6% от номинала, реальная доходность по цене отсечения — 3,32% годовых. Средневзвешенная цена составила 93,7279% к номиналу, средневзвешенная реальная доходность — 3,31% годовых.

Минфин РФ ранее в среду на безлимитных аукционах разместил ОФЗ с переменным купонным доходом серии 29021 с погашением в ноябре 2030 года на 123,58 миллиарда рублей и ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26237 с погашением в марте 2029 года на 20,687 миллиарда рублей.