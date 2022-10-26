МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Средняя розничная цена дизельного топлива в России выросла за неделю с 17 по 24 октября еще на 0,27%, или на 15 копеек, до 55,41 рубля за литр, свидетельствуют материалы Росстата. На предыдущей неделе дизель дорожал также на 0,27%. Эксперты спрогнозировали дефицит зимнего дизеля в России

Цена бензина в среднем за отчетный период выросла на 0,02%, или на 1 копейку, и составила 50,8 рубля за литр. При этом стоимость марки Аи-92 не изменилась, оставшись на уровне 47,21 рубля за литр. Цена Аи-95 снизилась на 0,02%, или 1 копейку, до 51,32 рубля. Литр Аи-98 на заправках в среднем подорожал на 0,8%, или на 5 копеек, до 61,3 рубля.

Рост цен на бензин был отмечен в 16 субъектах РФ. Более всего он подорожал в Магаданской области – на 0,5%. Снижение цен на бензин было зафиксировано в 6 субъектах. Более всего он подешевел в Севастополе – на 0,6%. В Москве за прошедший период цены на бензин практически не изменились, в Санкт-Петербурге – выросли на 0,1%.

С начала года стоимость бензина выросла к 24 октября на 0,8%, в частности Аи-92 прибавил 0,1%, Аи-95 — 0,6%, Аи-98 подорожал сильнее прочих — на 3,3%. Дизельное топливо за этот период выросло в цене на 3,4%. При этом инфляция в России с начала года составила 10,64%.

Производство бензина в России за отчетную неделю выросло на 6,9% по сравнению с предыдущей неделей — до 789,1 тысячи тонн, а дизтоплива — на 2,4%, до 1,652 миллиона тонн.