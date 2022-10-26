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2022-10-26T19:29:19+03:00
2022
https://1prime.ru/Financial_market/20221026/838600629.html
Российский рынок акций снизился в основную сессию на 0,47 процента
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Российский рынок акций в основную сессию среды опустился на 0,47% после четырех торговых дней роста, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию... ПРАЙМ, 26.10.2022
рынки, новости, россия, мосбиржа, рынок акций рф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию среды опустился на 0,47% после четырех торговых дней роста, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии снизился на 0,47%, до 2120,58 пункта, долларовый РТС — на 0,22%, до 1088,59 пункта.