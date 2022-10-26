МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию среды опустился на 0,47% после четырех торговых дней роста, следует из данных Московской биржи. Доллар на Мосбирже завершил торги ростом до 61,75 рубля

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии снизился на 0,47%, до 2120,58 пункта, долларовый РТС — на 0,22%, до 1088,59 пункта.