МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Цены на золото в пятницу снизились на 1% на фоне укрепления доллара США, утрачивая позиции, достигнутые ранее на этой неделе на ожиданиях замедления темпов ужесточения денежно-кредитной политики позже в этом году. Вместо этого внимание инвесторов переключается на заседание Федеральной резервной системы (ФРС), которое состоится на следующей неделе. Цены на золото снижаются в ожидании заседания ФРС

Около 10.08 по Гринвичу спот-цены на золото снизились на 0,9%, до 1648,46 доллара за унцию, в то время как фьючерсы на золото на COMEX торговались с понижением на 0,8%, по 1652,10 доллара за унцию.

Индекс доллара прибавил 0,3%, делая золото, номинированное в американской валюте, менее привлекательным для держателей иных валют.

На рынке золота может произойти коррекция из-за укрепления доллара перед заседанием ФРС, отмечает Вандана Бхарти из SMC Global Securities. Ожидается, что ФРС поднимет процентную ставку на 75 базисных пунктов.

Ожидания дальнейшего повышения процентных ставок оказывали давление на котировки золота в октябре. В итоге цены на этот металл могут снизиться седьмой месяц кряду.

"Между тем со временем опасения относительно рецессии усиливаются, и это может оказать столь необходимую поддержку ценам на золото и ограничить потенциал их снижения", — добавляет Бхарти.

Росту цен на золото на этой неделе способствуют разговоры о возможном замедлении темпов ужесточения денежно-кредитной политики ФРС в декабре ввиду признаков замедления экономики США.

Спот-цены на серебро снизились на 1,9%, до 19,20 доллара за унцию, а палладий подешевел на 0,9%, до 1924,66 доллара за унцию. Платина снизилась в цене на 1,6%, до 944,27 доллара за унцию.

На мировом рынке платины, возможно, будет наблюдаться устойчивый дефицит предложения, учитывая риски для производства в ЮАР и сокращение поставок из России, отметил Дэвид Митчелл из Indigo Precious Metals. По его словам, этот дефицит, возможно, поспособствует росту цен в долгосрочной перспективе.

Ожидается, что мировое производство платины в 2023 году сократится на 10%, добавил Митчелл.