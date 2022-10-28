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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20221028/838634514.html
Рынок акций России вырос по итогам пятницы на 0,14 процента
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Российский рынок акций в основную сессию вырос на 0,14%, а за неделю — на 6,07%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии... ПРАЙМ, 28.10.2022
рынки, новости, россия, мосбиржа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию вырос на 0,14%, а за неделю — на 6,07%, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии поднялся на 0,14%, до 2167,7 пункта, долларовый РТС — на 0,73%, до 1113,75 пункта.
За неделю индекс Мосбиржи поднялся на 6,07%, РТС — на 6,01%.