МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию вырос на 0,14%, а за неделю — на 6,07%, следует из данных Московской биржи. Рубль прибавил к доллару и к евро

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии поднялся на 0,14%, до 2167,7 пункта, долларовый РТС — на 0,73%, до 1113,75 пункта.

За неделю индекс Мосбиржи поднялся на 6,07%, РТС — на 6,01%.