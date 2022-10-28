МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Цена на золото в пятницу вечером снижается, следует из данных торгов. Рынки реагируют на публикацию статистики по потребительским настроениям в США. Доллар подорожал к евро и иене после макроэкономических статданных из США

По состоянию на 19.04 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 22,15 доллара, или на 1,33%, до 1 643,45 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевеет на 2,19%, до 19,067 доллара за унцию.

За прошедшую неделю золото подешевело на 0,78%, серебро — на 1,94%.

Ранее в пятницу был опубликован индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США. По окончательной оценке, показатель в октябре вырос до 59,9 пункта с сентябрьских 58,6 пункта. Предварительная оценка показывала ранее 59,8 пункта.

Доходность десятилетних гособлигаций (US Treasuries) растет до 4% с уровня прошлого закрытия в 3,939%. Гособлигации США — альтернативное золоту направление "безопасных" инвестиций, поэтому котировки этих двух активов, как правило, имеют разнонаправленную динамику.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,29%, до 110,9 пункта. Чем дороже американская валюта, тем менее доступным становится золото для покупки в другой валюте, что обеспечивает снижение цены на этот металл.

"Таким образом, золото с его отсутствием доходности вряд ли продолжит значительный рост и, скорее всего, закрепится около текущего уровня в 1650 долларов за унцию", — сказал порталу MarketWatch рыночный аналитик Kinesis Money Руперт Роулинг (Rupert Rowling).