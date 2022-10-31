МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Цена на медь опускается в последний день октября после выхода данных о переходе деловой активности в Китае из зоны роста в позицию спада, свидетельствуют данные торгов.

Золотые слитки

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По состоянию на 8.11 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевеет на 0,69%, до 3,4112 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца упала на 2,76%, до 7 550 долларов, алюминия — на 3,32%, до 2 211,5 доллара, цинка — на 4,1%, до 2 821,5 доллара.

Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе Китая снизился до 49,2 пункта с сентябрьских 50,1 пункта. При этом значение PMI ниже 50 пунктов говорит о спаде активности.

Китай — крупнейшая страна-потребитель меди, поэтому такая статистика сказывается на ожиданиях спроса на этот металл.