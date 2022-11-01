МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Рубль после небольшого роста на старте торгов ушел в минус к доллару, теряет к евро и стабилен к юаню: инвалюты торгуются около 61,57 рубля, 61,05 рубля и 8,38 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи. Доллар США укрепился на ожиданиях очередного повышения ставки ФРС

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.06 мск повышался на 9 копеек — до 61,57 рубля, евро — на 18 копеек, до 61,05 рубля, юань терял в пределах 1 копейки — до 8,38 рубля.

Минутами ранее доллар максимально дешевел до 61,22 рубля.