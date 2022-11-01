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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20221101/838664770.html
Рубль снижается к доллару и стабилен к юаню
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Рубль после небольшого роста на старте торгов ушел в минус к доллару, теряет к евро и стабилен к юаню: инвалюты торгуются около 61,57 рубля, 61,05 рубля и 8,38 рубля... ПРАЙМ, 01.11.2022
валюта, рынки, новости, рубль, доллар, юань, евро, курсы валют
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Рубль после небольшого роста на старте торгов ушел в минус к доллару, теряет к евро и стабилен к юаню: инвалюты торгуются около 61,57 рубля, 61,05 рубля и 8,38 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.06 мск повышался на 9 копеек — до 61,57 рубля, евро — на 18 копеек, до 61,05 рубля, юань терял в пределах 1 копейки — до 8,38 рубля.
Минутами ранее доллар максимально дешевел до 61,22 рубля.