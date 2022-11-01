МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник растут вслед за американскими фондовыми фьючерсами, свидетельствуют данные торгов. Доллар подешевел к мировым валютам перед решением ФРС США

По состоянию на 8.34 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличивается на 0,93% — до 2920,26 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,46%, до 1914,14 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 3,07%, до 15148 пункта. Южнокорейский KOSPI растет на 1,4% — до 2325,73 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,65%, до 6976,9 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,21%, до 27644,5 пункта.

Фьючерсы Уолл-стрит прибавляют около 0,5%.

На этой неделе рынки ждут решения ФРС США по ставке. Заседание американского регулятора проходит 1-2 ноября. По данным CME Group, почти 88,2% аналитиков ожидают повышения учетной ставки на 75 базисных пунктов.

При этом инвесторы в особенности ждут декабрьской, последней в этом году встречи регулятора, оценивая вероятность замедления темпов повышения ставки в 2023 году. На данный момент мнения аналитиков по поводу итогов декабрьского заседания разделились примерно поровну: ставку на уровне 4,25-4,5% годовых по его итогам ожидают 48% экспертов, а почти 47% ждут показатель на уровне 4,5-4,75% годовых.