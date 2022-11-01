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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20221101/838666482.html
Российский рынок акций показал рост на старте торгов
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. Российский рынок акций в начале торговой сессии растет на 0,5%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.03 мск повышался на 0,53% — до 2178,08 пункта, индекс... ПРАЙМ, 01.11.2022
индексы, рынки, новости, российский рынок акций, индекс мосбиржи, индекс ртс
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии растет на 0,5%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.03 мск повышался на 0,53% — до 2178,08 пункта, индекс РТС — на 0,39%, до 1115,98 пункта.