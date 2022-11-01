МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии растет на 0,5%, следует из данных Московской биржи. Набсовет Мосбиржи рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года

Индекс Мосбиржи к 10.03 мск повышался на 0,53% — до 2178,08 пункта, индекс РТС — на 0,39%, до 1115,98 пункта.