МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Цены на золото выросли во вторник в Азии, тогда как доллар и доходность казначейских облигаций США ослабевали. При этом инвесторы преимущественно сохраняли осторожность в преддверии заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Фондовые биржи АТР выросли вслед за фьючерсами Уолл-стрит

По состоянию на 05.48 по Гринвичу золото на рынке спот выросло на 0,5%, до 1641,43 доллара за унцию. Ранее котировки опускались до самого низкого уровня с 21 октября.

Фьючерсы на золото на COMEX прибавили 0,1%, до 1642,20 доллара.

Доллар ослаб на 0,4% против корзины других основных валют, и это сделало золото более привлекательным для покупателей из-за рубежа. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась.

Заявления председателя ФРС Джерома Пауэлла на пресс-конференции по итогам заседания центрального банка могут спровоцировать изменение цен на золото на 25-50 долларов, считает Стивен Иннес из SPI Asset Management.

"Если Пауэлл вновь выразит склонность к ужесточению, а доходность начнет повышаться, котировки золота могут снизиться до 1625 долларов, а затем — проверить на прочность уровень 1600 долларов", — сказал он.

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Как ожидается, ФРС по итогам заседания в среду повысит процентные ставки на 75 базисных пунктов четвертый раз подряд. Руководители центрального банка, вероятно, также будут обсуждать вопрос о том, когда менее агрессивные темпы ужесточения политики станут целесообразными.

На фоне стремительного повышения процентных ставок ФРС цены на золото потеряли около 21% после достижения максимума выше 2000 долларов за унцию в марте.

Рост стоимости заимствований увеличивает альтернативные издержки владения золотом, не приносящим процентного дохода.

Согласно отчету Всемирного совета по золоту (WGC), мировой спрос на этот металл в 3-м квартале 2022 года вырос на 28% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Причиной этого стали рекордные покупки золота центральными банками, но инвестиционный спрос существенно сократился.

В WGC ожидают падения потребления золота в Индии в 4-м квартале 2022 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года вследствие ускорения инфляции.

Серебро на рынке спот выросло на 1,9%, до 19,50 доллара за унцию, платина подорожала на 0,8%, до 932,99 доллара, а палладий прибавил 1,3%, до 1865,40 доллара.