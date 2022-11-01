МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Независимый директор, генеральный директор Hartmann Holdings Оскар Хартманн вышел из состава наблюдательного совета Московской биржи, сообщается на сайте торговой площадки. Набсовет Мосбиржи рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года

Хартманн считается выбывшим из состава наблюдательного совета биржи с 1 ноября по личному заявлению.

Новый состав наблюдательного совета в количестве 12 человек акционеры Московской биржи утвердили на повторном годовом собрании акционеров, которое состоялось в начале июня.

Позднее, с 21 июля, по личному заявлению из состава наблюдательного совета Московской биржи вышел независимый директор, основатель и партнер компании OKS LABS Олег Малышев.

Теперь в набсовет входят бывший первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов, главный доверительный управляющий ВЭБа Сергей Лыков, председатель правления "Банка 131" Александр Магомедов, президент – председатель правления объединения "Росинкас" Василий Медведев, независимый консультант Александр Морозов, главный аудитор ЦБ РФ Валерий Горегляд, декан факультета международного бизнеса и делового администрирования МГИМО Владимир Шаповалов, главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников, консультант по организационному развитию и управлению изменениями Марина Починок, ректор Финансового университета при правительстве РФ Станислав Прокофьев.