Гендиректор Hartmann Holdings Оскар Хартманн вышел из состава набсовета Московской биржи
МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Независимый директор, генеральный директор Hartmann Holdings Оскар Хартманн вышел из состава наблюдательного совета Московской биржи, сообщается на сайте торговой площадки.
Хартманн считается выбывшим из состава наблюдательного совета биржи с 1 ноября по личному заявлению.
Новый состав наблюдательного совета в количестве 12 человек акционеры Московской биржи утвердили на повторном годовом собрании акционеров, которое состоялось в начале июня.
Позднее, с 21 июля, по личному заявлению из состава наблюдательного совета Московской биржи вышел независимый директор, основатель и партнер компании OKS LABS Олег Малышев.
Теперь в набсовет входят бывший первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов, главный доверительный управляющий ВЭБа Сергей Лыков, председатель правления "Банка 131" Александр Магомедов, президент – председатель правления объединения "Росинкас" Василий Медведев, независимый консультант Александр Морозов, главный аудитор ЦБ РФ Валерий Горегляд, декан факультета международного бизнеса и делового администрирования МГИМО Владимир Шаповалов, главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников, консультант по организационному развитию и управлению изменениями Марина Починок, ректор Финансового университета при правительстве РФ Станислав Прокофьев.
https://1prime.ru/Financial_market/20221101/838668147.html