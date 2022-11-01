МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы значительно растут, основной "локомотив" — акций энергетических компаний, следует из данных торгов. Чистый убыток BP вырос за девять месяцев

По состоянию на 11.33 по московскому времени британский индекс FTSE 100 подскакивает на 1,4%, до 7193,77 пункта, французский CAC 40 — на 1,61%, до 6367,9 пункта, немецкий DAX — на 1%, до 13389,15 пункта.

Инвесторы в Европе во вторник с оптимизмом восприняли сезон финансовой отчетности за третий квартал. В основном позитивные финансовые результаты продемонстрировали энергетические компании, которым в свою очередь их обеспечил рост цен на энергию в мире.

Так, акции компаний Eni, TotalEnergies и Shell дорожают на 1,64%, 2,09%, 1,25% соответственно.