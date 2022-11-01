МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Спекулянты, надеющиеся дешево приобрести Credit Suisse Group AG на фоне реорганизации банка, вновь приведшей к падению котировок его акций, могут остаться ни с чем, сообщает Reuters.

"Мы намерены снова стать процветающим банком и не ведем никаких переговоров о продаже бизнеса, — заявил в понедельник в интервью Bloomberg Television в Гонконге председатель Credit Suisse Аксель Леманн. — Мы хотим сохранить независимость".

Банк со 166-летней историей, акции которого потеряли более половины своей стоимости с начала года, стал предметом для слухов о возможном приобретении и опасений насчет стабильности. Леманн заявил, что привлечение капитала на 4 млрд швейцарских франков (4 млрд долларов) сделает банк "прочным, как скала" и поможет ему осуществить необходимую реструктуризацию. Последняя предусматривает радикальное сокращение убыточного инвестбанковского подразделения и ограничение торговых операций.

"В будущем Credit Suisse сосредоточится на управлении состояниями и будет обслуживать преимущественно предпринимателей и богатых клиентов, — заявил Леманн, добавив, что банк планирует продолжить рост на ключевых рынках Латинской Америки, Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока. — Мы занимаемся управлением состояниями и наряду с этим управляем активами".

По его словам, он "твердо уверен" в том, что на следующей неделе Credit Suisse удастся договориться насчет продажи большей части своего бизнеса по торговле секьюритизированными продуктами группе инвесторов во главе с инвесткомпанией Apollo Global Management Inc. При этом банк планирует и дальше получать некоторую выручку от данного бизнеса, добавил Леманн.

Кроме того, в 4-м квартале Credit Suisse начнет сокращение 2700 рабочих мест. В конечном счете банк собирается сократить персонал примерно на 17%, или 9000 рабочих мест. Уточнить, на какие именно регионы придется большая часть указанных сокращений, Леманн отказался.