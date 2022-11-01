МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Во вторник доллар США отступил от недельного максимума против корзины из других основных валют, так как настроения на финансовых рынках улучшились перед важными заседаниями Федеральной резервной системы и Банка Англии, которые состоятся на этой неделе, сообщило агентство Reuters. СМИ рассказали, сколько Япония потратила на валютные интервенции в октябре

Инвесторы и аналитики ожидают, что в среду ФРС четвертый раз подряд повысит ключевую ставку на 75 базисных пунктов. В то же время рынок фьючерсов не определился, будет ли ставка в декабре повышена на 75 базисных пунктов или на 50.

Что касается Великобритании, то ожидается, что Банк Англии в четверг также повысит ставку на 75 базисных пунктов, но затем замедлит повышение до 50 базисных пунктов в декабре.

Индекс доллара США, который отражает курс американской валюты против корзины из шести других основных валют, упал на 0,48%, до 111,02, после роста на 0,79% в понедельник.

"Возможно, ФРС немного снизит темпы повышения ставок, но, очевидно, она заявит, что ее работа пока не выполнена, потому что инфляция глубоко укоренилась", — сказал аналитик National Australia Bank Родриго Катрил.

"Мы не исключаем, что доллар США достиг пика, но это не значит, что он обязательно будет снижаться", — добавил он. Власти Японии решили не объяснять причины резкого укрепления иены

Пара британский фунт/доллар США выросла на 0,55%, до 1,1529, после падения более чем на 1% в понедельник. Пара евро/доллар выросла на 0,47%, до 0,9923.

Индекс доллара в этом году подскочил более чем на 15% на фоне агрессивного повышения ставок ФРС. Такое развитие событий вызвало снижение других валют и усилило давление на мировую экономику.

Инвесторы становятся более чувствительными к любым признакам того, что ФРС и другие ключевые центральные банки могут замедлить темпы повышения ставок.

Однако в понедельник рынкам напомнили, что инфляция остается устойчиво высокой: вышли данные, указавшие на рекордный уровень годовой инфляции потребительских цен в еврозоне в октябре.

Чувствительные к риску валюты Австралии и Новой Зеландии поднялись с минимумов за неделю на фоне широкомасштабного улучшения настроений на рынке.

Однако австралийский доллар испытывал давление после того, как Резервный банк Австралии решил не ускорять ужесточение политики, несмотря на неожиданный скачок инфляции до самого высокого уровня за 32 года в 3-м квартале.

"Очевидно, что сегодня — день склонности к риску, и это проявляется в росте валют Австралии и Новой Зеландии, но лишь в диапазонах последнего времени", — сказал Катрил.

На момент написания статьи пара австралийский доллар/доллар США торговалась с повышением на 0,57%, по 0,6434, отступив от максимумов начала сессии, после того как Резервный банк Австралии объявил о повышении ключевой ставки на 25 базисных пунктов. Неожиданный скачок инфляции до максимума за 32 года позволил инвесторам с вероятностью более 25% рассчитывать на повышение ставки на 50 базисных пунктов. Китайский юань достиг минимума против доллара

Пара новозеландский доллар/доллар США подскочила на 1,02%, до 0,5874.

Пара доллар США/японская иена упала на 0,71%, до 147,68.

В понедельник Министерство финансов Японии объявило, что потратило на интервенции на валютном рынке рекордные 42,8 млрд долларов, после того как 21 октября доллар вырос против иены до 32-летнего максимума в районе 152.

Во вторник доллар США достиг почти 15-летнего максимума против китайского юаня, после того как Народный банк Китая установил срединный курс национальной валюты ниже 7,2 юаня за доллар, на самом низком уровне со времен мирового финансового кризиса 2008 года.