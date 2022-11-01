МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Стоимость доллара к другим основным мировым валютам снижается в первый день ноября, пока инвесторы пребывают в ожидании итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Падение египетского фунта не повлияет на цену путевок, заявили туроператоры

По состоянию на 13.19 мск курс евро к доллару растет до 0,9925 доллара с уровня прошлого закрытия в 0,9883 доллара, курс доллара к иене снижается до 147,21 иены со 148,71 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшается на 0,53%, до 110,94 пункта.

Рынки пребывают в ожидании заседания ФРС США, запланированного на 1-2 ноября. По итогам заседания регулятор должен объявить решение о величине учётной ставки, а затем пройдет выступление главы Федрезерва Джерома Пауэлла.

По данным CME Group, 87% аналитиков ожидают повышения ставки рефинансирования в США, и снова на 0,75 процентного пункта — до 3,75-4% годовых.

Ужесточения монетарной политики ожидают и в дальнейшем. При этом мнение по поводу следующего, декабрьского заседания не столь однозначное. Ставку на уровне 4,25-4,5% годовых ожидают 51,5% экспертов, а 41,8% ждут показатель на уровне в 4,5-4,75% годовых. Этим и может объясняться некоторое ослабление доллара сейчас.