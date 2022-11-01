МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Во вторник котировки золота прибавили 1%, тогда как доллар и доходность казначейских облигаций США ослабевали. Участники рынка надеются, что со следующего месяца Федеральная резервная система (ФРС) замедлит темпы повышения процентных ставок, сообщает агентство Reuters.

По состоянию на 09.25 по Гринвичу золото на рынке спот выросло на 0,8%, до 1645,78 доллара за унцию. Ранее котировки опускались до самого низкого уровня с 21 октября.

Фьючерсы на золото на COMEX прибавили 0,5%, до 1649,00 долларов.

Индекс доллара отступил с 7-дневного максимума против корзины других основных валют, и это сделало золото более привлекательным для покупателей из-за рубежа. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снижается, также оказывая поддержку золоту.

Небольшое ослабление доллара и доходности казначейских облигаций действительно оказывают поддержку металлу, однако устойчивость этого тренда будет зависеть от "столь желанного намека на склонность к смягчению денежно-кредитной политики ФРС, которая, вероятно, снова готовится повысить процентные ставки на 75 базисных пункта", отметил Крейг Эрлам, старший рыночный аналитик OANDA.

"Надеяться на любой намек на смягчение денежно-кредитной политики (сейчас) довольно сложно. Цены на золото похоже обрели поддержку в районе 1600 долларов, однако и она прослужит недолго, если ФРС снова просигнализирует о продолжении (активного повышения процентных ставок)", — добавил Эрлам.

Во вторник начинается двухдневное заседание ФРС, на котором представители центрального банка, вероятно, будут обсуждать сроки замедления темпов повышения процентных ставок.

В марте котировки золота поднимались выше 2000 долларов за унцию, однако с тех пор цены упали примерно на 21% на фоне агрессивного повышения ставок ФРС. За октябрь цены на золото снизились по итогам седьмого месяца подряд.

Повышение процентных ставок в США увеличивает альтернативные издержки владения золотом, не приносящим гарантированного дохода.

Между тем склонность к риску на финансовых рынках растет, что, вероятно, окажет поддержку фондовым индексам и более рискованным валютам, а также золоту, динамика которого в последнее время зависит от общих настроений, говорит Даниэла Хаторн, аналитик Capital.com.

Спот-цены на серебро выросли на 2,6%, до 19,6431 доллара за унцию, платина подскочила на 1,8%, до 942,13 доллара за унцию, а палладий подорожал на 1,5%, до 1868,70 доллара за унцию.