МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из США в октябре продолжал испытывать понижательное давление со стороны приостановки работы некоторых терминалов. При этом производители в октябре увеличили поставки СПГ в страны Азии. Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник данные Refinitiv.

Как сообщает Rruters, в последнее время цены на СПГ снижаются, так как хранилища в Европе заполнены более чем на 90% от целевого уровня, а погода остается довольно теплой для данного времени года.

В октябре из портов США вышли 88 танкеров с 6,27 млн тонн СПГ, причем большая часть груза направлялась в Европу. Доля поставок покупателям в Азии в октябре выросла до 24% с 19% в сентябре, тогда как в страны Латинской Америки и Карибского бассейна отправилась лишь пара судов.

В сентябре экспорт СПГ из США составил 6,32 млн тонн.

Цена природного газа в Нидерландах на этой неделе упала до 27 долларов за млн БТЕ, так как высокий уровень запасов и необычно теплая для этого периода года погода спровоцировали снижение цен на газ на европейском рынке до самого низкого уровня с июня.

"У Европы достаточно газа, чтобы пережить эту зиму, если только не придут сильные морозы", — отметила Николин Бромандер, аналитик Rystad Energy.

После начала военных действий на Украине американские производители СПГ нарастили экспорт в Европу, однако возможности для дополнительного увеличения поставок были ограниченными из-за технических работ на ряде терминалов и инцидента на втором крупнейшем терминале в США.

Между тем технические работы на третьем крупнейшем СПГ-терминале в США — Cove Point в Мэриленде — завершены. Терминал возобновил работу в конце октября, что позволит увеличить экспорт на 700 млн кубических футов в день. Объем запасов газа в США на прошлой неделе составлял 3,34 трлн кубических футов.

"Примерно 2,7 млрд кубических футов природного газа в день, которые экспортировались в виде СПГ, были перенаправлены на внутренний рынок" из-за приостановок терминалов в июне и конце сентября, добавила Бромандер.