МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Почти 20% немецких производственных компаний Германии отреагировали на энергетический кризис сокращением производства, сообщает агентство Reuters. На это указывают опубликованные во вторник результаты опроса 24 000 компаний, проведенного Ассоциацией немецких торгового-промышленных палат (DIHK).

В целом 14% из опрошенных компаний сообщили о том, что они сокращают свое производство или предложение перед лицом рекордного роста цен на энергоносители, а 17% компаний планируют принять такие меры.

Энергоемкие производители пострадали особенно сильно, при этом 27% компаний в химической промышленности и 30% предприятий в отрасли производства стекла, керамики и переработки камня сообщили о сокращении производства.

Почти 8% промышленных компаний планируют изменить производственный профиль ввиду растущих расходов, и особенно те, которые производит автомобили, — 17%.

Около 60% от всех компаний сообщили, что они вынуждены переложить на потребителей большую часть роста издержек из-за подорожания энергоносителей.

Правительство Германии стремится смягчить эффект повышения цен на энергоресурсы. В рамках запланированного механизма сдерживания роста цен на газ, предложенного экспертной комиссией и который, как ожидается, будет принят без изменений, компании должны соблюдать такие условия, как отказ от переноса производства за рубеж или сохранение 90% рабочих мест, которые они поддерживали в течение года.