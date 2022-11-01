МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Мировые рынки уже учли вероятное повышение ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США на 75 базисных пунктов, в то же время инвесторов куда сильнее интересуют сигналы регулятора по смягчению ДКП, которые могут, например, прозвучать в выступлении главы Федрезерва Джерома Пауэлла, полагают опрошенные РИА Новости эксперты. Российский рынок акций в ходе торгов показывает небольшой рост

"Инвесторы ожидают результатов заседания ФРС США 2 ноября. Вероятность повышения ставки на 75 базисных пунктов, до 4%, оценивается в 86,2%. При этом участников рынка больше интересует пресс-конференция Джерома Пауэлла, где они будут искать любые признаки того, что ФРС может рассмотреть возможность замедления повышения процентных ставок в будущем", — полагает Владислав Антонов из Bitriver.

Владимир Брагин из УК "Альфа-Капитал" согласен с тем, что более важно какой именно комментарий ФРС даст на будущее. Инвесторы надеются, что уже предпринятых ФРС шагов по ужесточению монетарных условий окажется достаточно для замедления инфляции, и "ждут намека на то, что цикл повышения ставок скоро завершится", полагает эксперт. Он отмечает, что рост ставок в этом году действительно был очень быстрым и сильным и бьет по банковской системе и финансовым рынкам.

"С этой точки зрения взять паузу, приостановить повышение ставок и какое-то время понаблюдать, как будет развиваться ситуация, имело бы смысл. Если ФРС действительно намекнет на такую возможность, это, конечно, поддержит рынки. Но возможна и обратная ситуация. Кроме того, независимо от сигналов на будущее политика ФРС определяется фактическими данными (мы уже видели несколько раз в этому году, как не сбывались прогнозы рынка по пику ставок)", — полагает Брагин.