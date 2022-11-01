МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Мир должен инвестировать в добычу нефти, чтобы предотвратить будущие проблемы с предложением энергоносителей, поскольку спрос на углеводороды в долгосрочной перспективе будет расти. Об этом заявил генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс в интервью Reuters.

"Если мы не поймем этого, тогда могут возникнуть риски будущих энергетических кризисов", — подчеркнул он.

Аль-Гайс полагает, что участники климатического саммита COP27, который пройдет на следующей неделе, будут более открытыми к точке зрения нефтяной отрасли.

В понедельник ОПЕК выпустила годовой прогноз, в котором говорится, что для удовлетворения мировой потребности в нефти в долгосрочной перспективе необходимы инвестиции в размере 12,1 трлн долларов.

Из этой суммы 9,5 трлн долларов должны быть направлены на инвестиции в разведку и добычу, говорит аль-Гайс.

Эти инвестиции "критически важны для будущего, учитывая время, требуемое для ввода добывающих проектов в эксплуатацию", заявил генсек картеля.

"Средние годовые темпы сокращения производства нефти составляют примерно 4-5%. Для того, чтобы в будущем поддерживать текущие уровни добычи, необходимы дополнительные мощности объемом 5 млн баррелей в день, не говоря уже об удовлетворении будущего спроса", — сказал аль-Гайс.

"Мы уже отстаем от этих темпов и чувствуем широкомасштабные последствия", — отметил он.

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Согласно прогнозу ОПЕК, спрос на нефть к 2045 году составит 109,8 млн баррелей в день, при этом плато спроса будет достигнуто к 2035 году.

Кроме того, к 2045 году доля нефти в корзине основных энергоносителей, как ожидается, составит 29% против текущих 31% при условии, что мировая экономика удвоится со 135 трлн долларов до 270 трлн долларов.

"В условиях расширяющейся экономики одни лишь возобновляемые источники не смогут удовлетворить спрос на энергоносители", — считает Аль-Гайс.

"Реальность такова, что некоторые ожидали пика спроса на нефть в период с 80-х годов до прошлого года. Нужно учиться на примерах прошлого", — добавил он.

По мнению ОПЕК, климатических целей удастся добиться посредством использования нескольких видов энергоносителей, включая не только возобновляемые источники, но и "зеленые" углеводороды.

Аль-Гайс считает, что для предотвращения будущих проблем с предложением необходимы инвестиции, достаточные для поддержания резервных добывающих мощностей.

"Мы хотим донести основную мысль — мир еще долго будет нуждаться в нефти", — добавил он.