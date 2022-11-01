МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Стоимость золота во вторник вечером умеренно растет, рынки надеются, что Федеральная резервная система (ФРС) США скоро смягчит свою монетарную политику, следует из данных торгов и комментариев эксперта. Российский рынок акций вырос в первый день ноября

По состоянию на 19.10 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 8,55 доллара, или на 0,52%, до 1 649,25 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 2,91%, до 19,675 доллара за унцию.

Очередное заседание Федрезерва запланировано на 1-2 ноября. По данным CME Group, 87,5% аналитиков ожидают, что регулятор повысит ставку на 75 базисных пунктов, до 3,75-4% годовых. Ставка с начала года была повышена уже пять раз на фоне мер ФРС по борьбе с высокой инфляцией.

Многие инвесторы надеются, что пик жесткой монетарной политики ФРС будет пройден в ноябре. Так, по данным CME Group, 44,4% аналитиков ожидают повышения ставки в декабре уже лишь на 50 базисных пунктов.

Рынки также обратили внимание на квартальный доклад World Gold Council. Согласно документу, мировой спрос на золото в третьем квартале вырос на 28% год к году на фоне рекордных покупок этого драгоценного металла центробанками, при этом инвестиционный спрос сократился на 47% в годовом выражении.

"Хотя широко ожидается, что ФРС повысит ставки, золото может позитивно отреагировать на итоги заседания, если ФРС намекнет на смягчение монетарной политики в будущем", — сказал порталу MarketWatch рыночный аналитик FXTM Лукман Отунуга (Lukman Otunuga).