МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Доллар США во вторник ослаб против других основных валют, так как инвесторы ожидают от Федеральной резервной системы сигнала о намерении замедлить с декабря темп ужесточения денежно-кредитной политики для оценки воздействия повышения процентных ставок на экономику.

Как передает Reuters, инвесторы и аналитики ожидают, что в среду ФРС четвертый раз поднимет ключевую процентную ставку на 75 базисных пунктов, подняв ее до диапазона 3,75%-4,00%. При этом на фоне предположений о том, что ФРС может замедлить повышение ставок, рынок фьючерсов оценивает в 57% вероятность того, что ставка будет повышена всего на 50 б.п. Правда, в прошлую пятницу такая вероятность оценивалась примерно в 70%.

"Рынки надеются, что (председатель ФРС) Джером Пауэлл пораньше наденет костюм Санта Клауса и просигнализирует о более медленном и постепенном повышении процентных ставок в следующие месяцы, — говорит Карл Шамотта, рыночный стратег-аналитик Corpay. — Трейдеры, ожидающие смягчения финансовых условий в мире, покупают акции, сырьевые товары и чувствительные к изменению в отношении к риску валюты, выводя средства из активов-убежищ, таких как доллар и казначейские бумаги".

"То, что именно этого ФРС хочет избежать, мало кого беспокоит, — добавляет он. — Такая ситуация вряд ли будет сохраняться долго".

Ожидается, что Банк Англии, чье заседание также пройдет на этой неделе, тоже поднимет ключевую ставку на 75 базисных пунктов, а в декабре замедлит темп повышений до 50 б.п.

Индекс доллара, отражающий динамику американской валюты против корзины из шести других основных валют (включая евро, фунт и иену), во вторник опустился на 0,3% до 111,23 после роста на 0,79% в понедельник.

Пара британский фунт/доллар США выросла на 0,4% до 1,1505 после падения в понедельник на более 1%. Пара евро/доллар США выросла на 0,3% до 0,9907. Пара доллар США/японская иена упала на 0,5% до 147,97.

Индекс доллара в этом году подскочил более чем на 15% на фоне агрессивного повышения ставок ФРС. Такое развитие событий вызвало снижение других валют и усилило давление на мировую экономику.

В этой связи инвесторы весьма позитивно реагируют на выступления и интервью представителей ФРС, в которых они допускают, что центральный банк может уменьшить шаг повышения процентных ставок после заседания в среду.

"Хотя ФРС, возможно, и будет обсуждать замедление темпа ужесточения с декабрьского заседания, Пауэлл, вероятно, пока воздержится от утвердительных заявлений по этому поводу, — считает Джозеф Калиш, стратег-аналитик Davis Research. — Он подтвердит, что решения каждого заседания ФРС будут зависеть от доступных на тот момент данных".

В понедельник рынкам напомнили, что инфляция остается устойчиво высокой: вышли данные, указавшие на рекордный уровень годовой инфляции потребительских цен в еврозоне в октябре.

Между тем чувствительные к риску валюты Австралии и Новой Зеландии поднялись с минимумов за неделю на фоне широкомасштабного улучшения настроений на рынке.

Пара австралийский доллар/доллар США торговалась почти без изменений, по 0,64, тогда как пара новозеландский доллар/доллар США выросла на 0,5% до 0,54.

Отставание австралийского доллара обусловлено тем, что Резервный банк Австралии решил не ускорять ужесточение политики, подняв ставку на 25 базисных пунктов, несмотря на неожиданный скачок инфляции до самого высокого уровня за 32 года в 3-м квартале.

Доллар США достиг почти 15-летнего максимума против китайского юаня, после того как Народный банк Китая установил срединный курс национальной валюты ниже 7,2 юаня за доллар, на самом низком уровне со времен мирового финансового кризиса 2008 года. На момент написания статьи пара доллар США/оффшорный юань торговалась с понижением на 0,5%, по 7,2979.