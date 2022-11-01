МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Замедление экономики позволяет правительству Германии заимствовать почти 36 млрд евро в следующем году, почти вдвое больше, чем предполагалось ранее, сообщило во вторник Министерство финансов Германии.

По сообщению агентства Reuters, в письме, адресованном законодательному органу страны, министерство отмечает, что положения установленного конституцией долгового правила, разработанного для балансирования размера заимствований на всех этапах экономического цикла, ранее предполагали возможность заимствования не более 17,2 млрд евро.

"Это показывает, что в долговое правило заложено достаточно гибкости, что обеспечивает его эффективность даже в периоды кризисов", — говорится в письме.

Стремительный рост цен на энергоносители и инфляционное давление, усиленное конфликтом на Украине и напряженностью в глобальных цепочках поставок, нанесли болезненный удар по восстановлению европейских экономик, в результате чего экономика Германии теперь балансирует на грани рецессии.