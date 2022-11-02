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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20221102/838679166.html
Курс рубля на Московской бирже снижается к доллару, стабилен к юаню
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Курс рубля в начале торгов немного снижается против доллара, символически прибавляет к евро и стабилен против юаня: валюты торгуются на отметках 61,36, 60,71 рубля и 8,41 рубля... ПРАЙМ, 02.11.2022
валюта, рынки, новости, московская биржа, рубль, доллар, евро, юань, курсы валют
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов немного снижается против доллара, символически прибавляет к евро и стабилен против юаня: валюты торгуются на отметках 61,36, 60,71 рубля и 8,41 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.07 мск повышается на 12 копеек, до 61,36 рубля, евро — снижается на 3 копейки, до 60,71 рубля, юаня — прибавляет 1 копейку, до 8,41 рубля.