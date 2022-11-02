МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов немного снижается против доллара, символически прибавляет к евро и стабилен против юаня: валюты торгуются на отметках 61,36, 60,71 рубля и 8,41 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи. Фондовые индексы Европы выросли

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.07 мск повышается на 12 копеек, до 61,36 рубля, евро — снижается на 3 копейки, до 60,71 рубля, юаня — прибавляет 1 копейку, до 8,41 рубля.