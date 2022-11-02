МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Стоимость доллара к другим основным мировым валютам в среду утром снижается, инвесторы ожидают оглашения итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Курс рубля на Московской бирже снижается к доллару, стабилен к юаню

По состоянию на 7.30 мск курс евро к доллару растёт до 0,9889 доллара с уровня прошлого закрытия в 0,9874 доллара, курс доллара к иене снижается до 147,57 иены со 148,28 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) падает на 0,23%, до 111,22 пункта.

"Игра в ожидание для ФРС по-прежнему продолжается, инвесторы в основном находятся в неведении, пока американский регулятор не даст ясности по поводу своих планов", — приводит агентство Франс Пресс слова аналитика Hargreaves Lansdown Сюзанны Стритер (Susannah Streeter).

По данным CME Group, 88% аналитиков ожидают повышения учётной ставки снова на 0,75 процентного пункта, до 3,75-4% годовых, остальные допускают повышение на 0,5 п.п.

Эксперты также расходятся во мнении о том, какие действия Федрезерв будет принимать в дальнейшем. Так, по итогу декабрьского заседания 48% аналитиков ждут ставку на отметке 4,25-4,5%, 47% — на уровне 4,5-4,75%. Участники торгов будут следить за выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, чтобы получить больше подсказок о дальнейшей политике регулятора на конец текущего и следующий год.