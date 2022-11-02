МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Цена на золото в среду утром несколько растет, превысив 1 650 долларов за унцию, в то время как на валютном рынке доллар теряет позиции по отношению к другим основным мировым валютам в ожидании завершения заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Доллар слабеет перед завершением заседания ФРС США

По состоянию на 7.41 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивается на 3,95 доллара, или на 0,24%, до 1 653,65 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожает на 0,03%, до 19,672 доллара за унцию.

Доллар сейчас заметно дешевеет по отношению к другим основным мировым валютам, что в отсутствие других значимых факторов может помогать золоту дорожать. Драгметалл, торгующийся в долларе, в этом случае становится более доступным для инвесторов, владеющих любой другой валютой.

Так, по состоянию на 7.30 мск курс евро к доллару рос до 0,9889 доллара с уровня прошлого закрытия в 0,9874 доллара, курс доллара к иене снижался до 147,57 иены со 148,28 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) падал на 0,23%, до 111,22 пункта.

На курс доллара, в свою очередь, основное влияние оказывают сейчас ожидания итогов заседания ФРС и комментариев и прогнозов её главы Джерома Пауэлла вечером. По данным CME Group, 88% аналитиков ожидают повышения учётной ставки снова на 0,75 процентного пункта, до 3,75-4% годовых, остальные допускают повышение на 0,5 п.п.

При этом в декабре многие эксперты допускают замедление темпов этого повышения. Так, 48% аналитиков ждут ставку ФРС на отметке 4,25-4,5%, 47% — на уровне 4,5-4,75%.