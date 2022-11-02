МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Цена на золото в среду утром несколько растет, превысив 1 650 долларов за унцию, в то время как на валютном рынке доллар теряет позиции по отношению к другим основным мировым валютам в ожидании завершения заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. 

Денежные купюры США

Доллар слабеет перед завершением заседания ФРС США

По состоянию на 7.41 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивается на 3,95 доллара, или на 0,24%, до 1 653,65 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожает на 0,03%, до 19,672 доллара за унцию.

Доллар сейчас заметно дешевеет по отношению к другим основным мировым валютам, что в отсутствие других значимых факторов может помогать золоту дорожать. Драгметалл, торгующийся в долларе, в этом случае становится более доступным для инвесторов, владеющих любой другой валютой.

Так, по состоянию на 7.30 мск курс евро к доллару рос до 0,9889 доллара с уровня прошлого закрытия в 0,9874 доллара, курс доллара к иене снижался до 147,57 иены со 148,28 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) падал на 0,23%, до 111,22 пункта.

На курс доллара, в свою очередь, основное влияние оказывают сейчас ожидания итогов заседания ФРС и комментариев и прогнозов её главы Джерома Пауэлла вечером. По данным CME Group, 88% аналитиков ожидают повышения учётной ставки снова на 0,75 процентного пункта, до 3,75-4% годовых, остальные допускают повышение на 0,5 п.п.

При этом в декабре многие эксперты допускают замедление темпов этого повышения. Так, 48% аналитиков ждут ставку ФРС на отметке 4,25-4,5%, 47% — на уровне 4,5-4,75%.