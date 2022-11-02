Фондовые биржи АТР выросли в среду утром вслед за американскими фондовыми фьючерсами
МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду в основном растут вслед за американскими фондовыми фьючерсами, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.48 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличивается на 0,88%, до 2995,26 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,17%, до 1965,05 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,72%, до 15721 пунктов. Южнокорейский KOSPI снижается на 0,05% — до 2333,09 пункта, австралийский S&P/ASX 200 растет на 0,19%, до 6990,1 пункта, японский Nikkei 225 уменьшается на 0,15%, до 27637,5 пункта.
В среду азиатские индексы в основном растут, перенимая динамику американских фьючерсов на основные фондовые индексы, несколько увеличивающихся.
Основное влияние на финансовые рынки США и в целом мира сегодня оказывают ожидания итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, когда будет оглашено решение о дальнейшей величине ставки рефинансирования, и комментариев и прогнозов главы Федрезерва Джерома Пауэлла вечером.
"Вопрос для инвесторов заключается в том, чтобы понять, как долго продлится цикл повышения ставок", — считает глава отдела распределения активов в Северной и Южной Америке в UBS Global Wealth Management Джейсон Дрэо (Jason Draho), чье мнение приводит агентство Ассошиэйтед Пресс. "Пауэлл захочет оставить все варианты на столе", — предполагает также эксперт.
Так, по данным CME Group, 88% аналитиков ожидают повышения учётной ставки снова на 0,75 процентного пункта, до 3,75-4% годовых, остальные допускают рост на 0,5 п.п. При этом трейдеры имеют в виду и следующее, декабрьское заседание, ожидая продолжения ужесточения монетарной политики. И на данный момент ставку ФРС на уровне 4,25-4,5% годовых к концу года ожидают 46% экспертов, а почти 48% ждут показатель на отметке 4,5-4,75%.
https://1prime.ru/Financial_market/20221102/838679506.html