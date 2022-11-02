МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду в основном растут вслед за американскими фондовыми фьючерсами, свидетельствуют данные торгов. Аналитики ждут повышения ставки ФРС США четвертый раз подряд

По состоянию на 7.48 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличивается на 0,88%, до 2995,26 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,17%, до 1965,05 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,72%, до 15721 пунктов. Южнокорейский KOSPI снижается на 0,05% — до 2333,09 пункта, австралийский S&P/ASX 200 растет на 0,19%, до 6990,1 пункта, японский Nikkei 225 уменьшается на 0,15%, до 27637,5 пункта.

В среду азиатские индексы в основном растут, перенимая динамику американских фьючерсов на основные фондовые индексы, несколько увеличивающихся.

Основное влияние на финансовые рынки США и в целом мира сегодня оказывают ожидания итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, когда будет оглашено решение о дальнейшей величине ставки рефинансирования, и комментариев и прогнозов главы Федрезерва Джерома Пауэлла вечером.

"Вопрос для инвесторов заключается в том, чтобы понять, как долго продлится цикл повышения ставок", — считает глава отдела распределения активов в Северной и Южной Америке в UBS Global Wealth Management Джейсон Дрэо (Jason Draho), чье мнение приводит агентство Ассошиэйтед Пресс. "Пауэлл захочет оставить все варианты на столе", — предполагает также эксперт.

Так, по данным CME Group, 88% аналитиков ожидают повышения учётной ставки снова на 0,75 процентного пункта, до 3,75-4% годовых, остальные допускают рост на 0,5 п.п. При этом трейдеры имеют в виду и следующее, декабрьское заседание, ожидая продолжения ужесточения монетарной политики. И на данный момент ставку ФРС на уровне 4,25-4,5% годовых к концу года ожидают 46% экспертов, а почти 48% ждут показатель на отметке 4,5-4,75%.