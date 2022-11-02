МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Цена на медь в среду растет, свидетельствуют данные торгов. При этом доллар дешевеет к мировым валютам перед объявлением итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Доллар слабеет перед завершением заседания ФРС США

По состоянию на 7.50 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,99%, до 3,502 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 2,71%, до 7 652 долларов, алюминия — на 0,92%, до 2 242,5 доллара, цинка — на 1,72%, до 2 743,5 доллара.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,14%, до 111,32 пункта. Ослабление доллара делает сырьевые товары, в том числе медь, более доступными при покупке в другой валюте.

Позднее в среду ФРС США объявит свое решение по ставке. Большинство аналитиков ожидают повышения ставки прежними темпами — на 75 базисных пунктов, при этом уже по итогам декабрьского заседания почти половина экспертов допускает замедление темпов повышения — до 50 базисных пунктов, следует из данных CME Group.

Традиционно ужесточение монетарной политики поддерживает доллар, что негативно для стоимости сырьевых товаров. Однако в нынешнем случае американский центробанк повышал ставку уже пять раз с начала года, и сейчас рынки больше следят за темпами повышения, макростатистикой и сигналами по будущей монетарной политике ФРС, говорят аналитики.