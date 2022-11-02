Декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex вырос до 3,502 доллара за фунт к 7.50 мск
МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Цена на медь в среду растет, свидетельствуют данные торгов. При этом доллар дешевеет к мировым валютам перед объявлением итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.
По состоянию на 7.50 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,99%, до 3,502 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 2,71%, до 7 652 долларов, алюминия — на 0,92%, до 2 242,5 доллара, цинка — на 1,72%, до 2 743,5 доллара.
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,14%, до 111,32 пункта. Ослабление доллара делает сырьевые товары, в том числе медь, более доступными при покупке в другой валюте.
Позднее в среду ФРС США объявит свое решение по ставке. Большинство аналитиков ожидают повышения ставки прежними темпами — на 75 базисных пунктов, при этом уже по итогам декабрьского заседания почти половина экспертов допускает замедление темпов повышения — до 50 базисных пунктов, следует из данных CME Group.
Традиционно ужесточение монетарной политики поддерживает доллар, что негативно для стоимости сырьевых товаров. Однако в нынешнем случае американский центробанк повышал ставку уже пять раз с начала года, и сейчас рынки больше следят за темпами повышения, макростатистикой и сигналами по будущей монетарной политике ФРС, говорят аналитики.
https://1prime.ru/Financial_market/20221102/838679544.html