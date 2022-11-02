ОТТАВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Банк Канады не исключает возможности очередного масштабного повышения процентных ставок, направленного на борьбу с крайне высокой инфляцией, заявил управляющий центрального банка Тифф Маклем.

По его словам, Банк Канады наблюдает признаки замедления канадской экономики вследствие повышения ставок, однако спрос по-прежнему слишком высок.

"Мы дали понять, что считаем необходимым дальнейшее повышение ставок. Возможно, потребуется еще одно повышение ставок, которое будет более масштабным, чем обычно, или же мы вернемся к более нормальным повышениям, — сказал глава Банка Канады. — Тем не менее, мы все еще считаем, что должны сделать больше (в плане ужесточения денежно-кредитной политики)".

Как сообщает Reuters, банк Канады на прошлой неделе удивил рынки, повысив ключевую ставку менее значительно, чем ожидалось, на 50 базисных пунктов, до 3,75%. Кроме того, центральный банк представил прогноз, согласно которому рост канадской экономики застопорится на протяжении следующих трех кварталов.

Тем временем годовая инфляция в Канаде замедлилась до 6,9% после достижения пика на отметке 8,1%, однако все равно значительно превышает целевой уровень центрального банка, составляющий 2,0%.

"Обеспечение ценовой стабильности входит в наш мандат, и мы далеки от его выполнения", — сказал Маклем.

Ранее он в очередной раз заявил, что для борьбы с инфляцией потребуются более высокие ставки.

"Перспективы дальнейшего повышения ставок будут зависеть от того, насколько эффективно денежно-кредитная политика будет охлаждать спрос, как будут разрешаться проблемы с предложением, и каким образом инфляция вместе с инфляционными ожиданиями будут реагировать на ужесточение политики (центрального банка)", — сообщил управляющий Банка Канады.

"Потребуется время для того, что эффект от повышения ставок распространился по экономике. Нет простых путей для восстановления ценовой стабильности", — добавил он.