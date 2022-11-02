МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы преимущественно снижаются после публикации данных о безработице в Германии и деловой активности в еврозоне, следует из данных торгов. Безработица в Германии сохранилась на уровне сентября

По состоянию на 12.28 мск британский индекс FTSE 100 снижается на 0,13%, до 7177,3 пункта, французский CAC 40 растет на 0,07%, до 6333,81 пункта, немецкий DAX снижается на 0,18%, до 13316,22 пункта.

В среду инвесторы оценивают ряд макроэкономический данных. Так, уровень безработицы в Германии в октябре ожидаемо остался на уровне сентября в 5,5%. В то же время индекс деловой активности PMI в области промышленного производства 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в октябре сократился до 46,4 пункта с 48,4 пункта в сентябре. Предварительная оценка показывала показатель на уровне 46,6 пункта.

Теперь в четверг ожидается публикация итогов заседания британского центробанка с макроэкономическими прогнозами.

Также трейдеры, в том числе и в Европе, ожидают результатов заседания Федеральной резервной системы США, который будут опубликованы в среду вечером. Аналитики полагают, что регулятор повысит учетную ставку на 0,75 процентного пункта.