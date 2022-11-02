МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США в среду умеренно растут, в то время как инвесторы находятся в ожидании результатов заседания Федеральной резервной системы (ФАС) США, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По состоянию на 13.11 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растет на 0,01%, до 32693 пунктов, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,22%, до 11355,5 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,09%, до 3869,5 пункта.

"Инвесторы ждут подсказок от Федеральной резервной системы о пути повышения банковских ставок", — сказала порталу Market Watch старший аналитик по инвестициям и рынкам в Hargreaves Lansdown Сюзанна Стритер (Susannah Streeter).

По мнению некоторых аналитиков, которое также приводит портал, настояния инвесторов стали оптимистичными, поскольку они ожидают, что глава ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции просигнализирует о менее "ястребиной" политике регулятора в дальнейшем.

"А тем временем на рынках установилось немного более осторожное настроение", — добавила Стритер.