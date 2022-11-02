МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Котировки природного газа на NYMEX подскочили примерно на 7% на фоне сокращения добычи, а также ввиду ожиданий роста спроса после возобновления эксплуатации СПГ-терминала Freeport — сообщает Reuters.

Цены растут, несмотря на прогнозы сокращения спроса в ближайшие две недели, поскольку погода, как ожидается, будет оставаться мягкой по крайней мере до середины ноября. На этом фоне электроэнергетические компании могут продолжать активно пополнять запасы.

В Freeport ожидают, что работа терминала в Техасе, мощностью 2,1 млрд кубических футов в день, будет возобновлена по крайней мере частично в начале или середине ноября.

Около 12.06 по Гринвичу ближайшие фьючерсы на природный газ на NYMEX торговались с повышением на 40,7 цента, или 7,1%, по 6,121 доллара за млн БТЕ. В понедельник цены выросли на 12%, а во вторник они упали на 10%.

Премия, учитываемая в январских фьючерсах на газ по сравнению с котировками декабрьских контрактов, во вторник подскочила до рекордного максимума 37 центов на фоне снижения ожиданий наступления сильных морозов в декабре.

За истекший период года котировки природного газа на NYMEX выросли примерно на 63%.

В Европе газ торгуется по 36 долларов за млн БТЕ, а в Азии — по 28 долларов за млн БТЕ.