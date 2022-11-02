МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Общий объем торгов на рынках Московской биржи в октябре снизился на 15,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 71,7 триллиона рублей, следует из данных на сайте торговой площадки. Российский рынок акций упал в основную сессию среды

Объем торгов на фондовом рынке в октябре снизился на 56,6%, до 1,954 триллиона рублей. Объем торгов на денежном рынке увеличился на 20,4%, до 50,1 триллиона рублей.

Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями по сравнению с показателями прошлого года сократился на 66,6%, до 1,008 триллиона рублей, среднедневной объем торгов — также на 66,6%, до 48 миллиардов.

Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями составил 945,3 миллиарда рублей, сократившись на 36,3%. В октябре на фондовом рынке Московской биржи было размещено 52 облигационных займа на общую сумму 1,682 триллиона рублей, включая объем размещения однодневных облигаций на 1,16 триллиона рублей.

Объем торгов на срочном рынке снизился на 72,7% и составил 3,6 триллиона рублей. Среднедневной объем торгов составил 169,1 миллиарда рублей, сократившись на 73,1%.

"Объем торгов на валютном рынке составил 14,9 триллиона рублей (24,9 триллиона рублей в октябре 2022 года). Объем торгов инструментами спот составил 7,6 триллиона рублей, объем сделок своп и форвардов – 7,3 триллиона рублей. Среднедневной объем торгов на валютном рынке Московской биржи составил 710,3 миллиарда рублей по сравнению с 1, 358 триллиона рублей в октябре 2021 года", — также говорится в сообщении.