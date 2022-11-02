МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. В следующем году средние цены на золото вырастут с текущих уровней примерно до 1712,50 доллара за унцию. Завершение цикла ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США оживит инвестиционный интерес к золоту, таковы результаты опроса Reuters, обнародованного в среду.

Котировки золота упали с уровней выше 2000 долларов, достигнутых в марте, в район 1650 долларов, поскольку ФРС и другие ведущие центральные банки начали стремительное повышение процентных ставок для ослабления инфляции.

Увеличение стоимости заимствований оказывает давление на золото, повышая доходность других активов, таких как гособлигации и доллар, конкурирующих с золотом за внимание инвесторов.

"Динамика на рынке изменится сразу, как только участники убедятся в том, что ФРС завершила повышение процентных ставок", — считает Фрэнк Шалленбергер из LBBW.

Доходность гособлигаций США, вероятно, останется положительной как минимум до 3-го квартала 2023 года, отметил аналитик Societe Generale Флоран Пеле.

"В условиях позитивных реальных ставок в США и повышения процентных ставок в Европе инвесторы, вероятно, будут воздерживаться от покупок таких активов, как золото, которое не приносит гарантированного дохода", — считает он.

Срединный прогноз опрошенных 39 аналитиков и трейдеров предполагает, что средняя цена унции золота в 4-м квартале 2022 года составит 1660 долларов, а в 1-м квартале 2023 года — 1658 долларов.

Августовский прогноз предполагал средние цены на золото на уровне 1745 долларов в 2023 году.

Цены на золото вряд ли упадут слишком сильно, поскольку любое их снижение будет активизировать покупки в Азии, а также со стороны ювелирного сектора, считает независимый аналитик Росс Норманн.

"Физический спрос, вероятно, вырастет при (падении) цен в район поддержки 1550 долларов", — добавляет он.

Между тем прогноз респондентов предполагает, что средняя цена унции серебра в 4-м квартале 2022 года составит 19,10 доллара против текущих 19,75 доллара, а в 2023 году достигнет 20 долларов.

Опрос, проведенный три месяца назад, свидетельствовал о том, что средняя цена унции серебра в 2023 году составит 20,18 доллара.

В отличие от золота, около половины спроса на серебро приходится на промышленный сектор. "Замедление роста мировой экономики негативно отразится на промышленном спросе на серебро", — считает Эдвард Мойя, старший аналитик OANDA.