МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы закрыли торги среды снижением, свидетельствуют данные торгов. Трейдеры и аналитики находятся в ожидании итогов заседаний Федеральной резервной системы (ФРС) США и Банка Англии.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,58% — до 7144,14 пункта, французский CAC 40 — на 0,81% — до 6276,88 пункта, немецкий DAX — на 0,61% — до 13256,74 пункта.

Позднее в среду будут опубликованы итоги двухдневного заседания ФРС. По данным CME Group, большинство аналитиков закладывают повышение учетной ставки регулятора на 75 базисных пунктов – до 3,75-4%.

А в четверг свои решения обнародует Банк Англии, который, согласно прогнозам, также повысит свою ставку на 75 базисных пунктов – до 3%.

"Все внимание обращено на центральные банки по обе стороны Атлантики, поскольку ФРС США и Банк Англии опубликуют свои решения по ставке в течение суток. Так как мы имеем представление о темпах повышения ставок обоих центробанков, все будет зависеть от их тона", — сказал агентству Франс Пресс инвестиционный директор AJ Bell Расс Маулд (Russ Mould).