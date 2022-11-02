МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Доллар США в среду снизился против большинства других основных валют после того, как Федеральная резервная система просигнализировала о том, что будущие повышения процентной ставки, призванные ослабить достигшую 40-летних максимумов инфляцию, могут быть меньше предыдущих.

Как и ожидалось, по итогам завершившегося в среду заседания ФРС четвертый раз подряд подняла ключевую процентную ставку на 75 базисных пунктов — передает агентство Reuters.

Заявление центрального банка подтверждает широкое обсуждение ужесточения денежно-кредитной политики ФРС, его влияния на экономику США и других стран, а также опасности того, что продолжение агрессивного повышения ставок может вызвать стресс в финансовой системе или спровоцировать рецессию.

"Рынок воспринял это заявление как мягкое", — сказал Марк Чандлер, главный рыночный стратег-аналитик Bannockburn Global Forex.

"Это подтверждает идею рынка о том, что ФРС может замедлить повышение ставок до 50 б.п. вместо 75" на заседании в декабре, добавил он.

Пара евро/доллар США торговалась с повышением на 0,54%, по 0,9927, а пара доллар США/японская иена — с понижением на 1,2%, по 146,405.

Борьба ФРС с инфляцией вылилась в самую агрессивную кампанию повышения процентных ставок более чем за десятилетие.

"В странном мире мы живем, если повышение ставки на 50 б.п. воспринимается как мягкое заявление", — отметил Чандлер.

Между тем котировки рынка фьючерсов по-прежнему предполагают высокую вероятность того, что в декабре ФРС поднимет процентную ставку больше, чем на 50 базисных пунктов, поскольку ключевые отчеты по рынку труда и потребительским ценам могут изменить оценку экономических перспектив.

Вероятность того, что на заседании 13-14 декабря ФРС повысит ставку на 75 б.п. оценивается в 98,4%. В случае такого повышения диапазон ставки будет составлять 4,50%-4,75%.

Рост ожиданий относительно того, что ФРС может перейти к менее агрессивному повышению ставок, последние недели оказывал давление на доллар.

Пара британский фунт/доллар США торговалась без значительных изменений от уровня закрытия предыдущего дня, по 1,1525. Банк Англии объявит решение по денежно-кредитной политике в четверг. Рынки ожидают, что он повысит ключевую ставку на 75 базисных пунктов.

Японская иена в этом году упала примерно на 22% против доллара США, в связи с чем трейдеры следят за возможной интервенцией.

Есть основания полагать, что и в октябре власти Японии несколько раз выходили на рынок, чтобы поддержать иену, против которой доллар вырос до 32-летнего максимума.

Министр финансов Японии Сюньити Судзуки сказал во вторник, что валютные интервенции проводились негласно, чтобы максимизировать их эффект. Ранее правительство сообщило, что в октябре на поддержку иены была потрачена рекордная сумма 43 млрд долларов США.