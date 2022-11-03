ПЕКИН, 3 ноя — ПРАЙМ. Народный банк Китая (ЦБ) продолжает последовательно ослаблять национальную валюту, в четверг курс юаня к доллару составил 7,2472, обновив очередной минимум почти за 15 лет, следует из заявления на сайте ЦБ. Доллар резко ускорил снижение к евро на итогах заседания ФРС США

Средний обменный курс юаня к доллару в четверг упал на 275 базисных пунктов, что стало самым низким курсом юаня с 22 января 2008 года, когда он остановился на отметке в 7,2556.

ЦБ Китая начал снижать курс национальной валюты еще с конца апреля на фоне многочисленных вспышек коронавирусной инфекции, в частности, карантине в Шанхае и вызванных им перебоев в производстве и поставках. Так, 26 апреля курс юаня продемонстрировал самое большое падение с 13 августа 2015 года, снизившись сразу на 681 базисный пункт. В мае на фоне улучшения эпидемиологической ситуации курс юаня начал расти, с середины июня наблюдались его небольшие колебания в пределах не более 360 базисных пунктов, а с августа курс китайской валюты постоянно падал, с 11 августа, когда курс был 6,7324, юань ослаб на 514 базисных пункта.

Власти Китая в социально-экономическом плане развития страны, обнародованном на открытии парламентской сессии 5 марта, объявили о намерении сохранять стабильный курс юаня на рациональном и сбалансированном уровне в текущем году, а также осуществлять взвешенную монетарную политику.