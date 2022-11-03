Рубль в начале торгов немного снижается, доллар поднимался выше 62 рубля
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МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов умеренно снижается против доллара и юаня: валюта США торгуется около 62 рублей — впервые с 24 октября, валюта КНР — около 8,43 рубля, по евро сделок нет, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.14 мск повышался на 20 копеек, до 62 рублей ровно. Минутами ранее доллар поднимался до 62,05 рубля. Юань растет на 2 копейки, до 8,43 рубля.