МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов умеренно снижается против доллара и юаня: валюта США торгуется около 62 рублей — впервые с 24 октября, валюта КНР — около 8,43 рубля, по евро сделок нет, следует из данных Московской биржи. Доллар резко ускорил снижение к евро на итогах заседания ФРС США

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.14 мск повышался на 20 копеек, до 62 рублей ровно. Минутами ранее доллар поднимался до 62,05 рубля. Юань растет на 2 копейки, до 8,43 рубля.