МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг демонстрируют снижение, рынки повторяют динамику торгов в США накануне, свидетельствуют данные торгов. Японская биржа закрыта в связи с выходным днем. Биржи Европы снизились в ожидании решений центробанков

По состоянию на 7.32 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,63%, до 2 984,43 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,59%, до 1 956,49 пункта; гонконгский Hang Seng Index — опускается на 2,9%, до 15 368 пунктов. Южнокорейский KOSPI снижается на 0,29%, до 2 330,56 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,77%, до 6 863,1 пункта. Японский Nikkei 225 не торгуется по случаю выходного дня, по итогам последних торгов, проводившихся в среду, он снизился на 0,06%, до 27663,39 пункта.

Влияет на азиатские торги динамика основных фондовых индексов США. Биржи Уолл-стрит завершили торги снижением на 1,5-3,3% на фоне опасений о возникновении рецессии в свете повышения ставки Федрезервом США. Так, ФРС США по итогам ноябрьского заседания ожидаемо повысила базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов, до уровня 3,75-4% годовых. Показатель находится на максимуме с 2007 года. Следующее заседание ФРС США пройдет 13-14 декабря.

Кроме того, волнения о рецессии усилились после заявления главы ФРС Джерома Пауэлла о том, что пока очень преждевременно рассматривать вопрос о замедлении темпа повышения ставки.

"Риски рецессии растут, но это цена, которую ФРС готова заплатить, чтобы взять инфляцию под контроль", — приводит агентство Ассошиэйтед Пресс мнение аналитиков ING Джеймса Найтли (James Knightley), Падхрейка Гарви (Padhraic Garvey) и Криса Тернера (Chris Turner).