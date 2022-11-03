МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Стоимость доллара к евро и иене опускается в четверг утром, инвесторы оценивают итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Доллар резко ускорил снижение к евро на итогах заседания ФРС США

По состоянию на 7.43 мск курс евро к доллару рос до 0,9832 доллара с уровня прошлого закрытия в 0,9817 доллара, курс доллара к иене опускался до 147,31 иены со 147,9 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) поднимался на 0,49%, до 111,89 пункта.

В среду Федрезерв ожидаемо повысил базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов — до уровня 3,75-4% годовых. ФРС отметила, что дальнейшее повышение ставки будет уместно. Председатель центробанка Джером Пауэлл на пресс-конференции при этом заявил, что ФРС готова замедлить темпы повышения учетной ставки.

По данным CME Group, по итогам декабрьского заседания 66,3% аналитиков ожидают, что темпы повышения ставки будут замедлены до 50 базисных пунктов, а ставка составит 4,25-4,5%. При этом 34% ожидают сохранения темпов повышения и ставку на отметке в 4,5-4,75% годовых. Днем ранее прогнозы были примерно равны.

Трейдеры теперь ожидают очередную встречу Банка Англии. Согласно прогнозам, регулятор повысит свою ставку также на 75 базисных пунктов – до 3%.

В пятницу выйдет статистика по безработице в США за октябрь, эти данные являются важным показателем для американского регулятора при принятии решений о монетарной политике. Эксперты ждут, что безработица в стране выросла до 3,6% с 3,5%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 200 тысяч.