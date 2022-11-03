МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Цены на нефть в среду выросли, несмотря на падение других рискованных активов после очередного повышения процентных ставок Федеральной резервной системы США, сообщает Reuters.

Нефтяной рынок получил поддержку в связи с очередным сокращением запасов нефти в США, которое было обусловлено более высокой загрузкой НПЗ в преддверии отопительного сезона.

Фьючерсы на нефть Brent закрылись с повышением на 1,51 доллара США, или 1,6%, по 96,16 доллара за баррель. Фьючерсы на WTI выросли в цене на 1,63 доллара, или 1,8%, до 90 долларов за баррель.

ФРС по итогам заседания в среду повысила процентные ставки на 75 базисных пунктов в рамках борьбы с инфляцией, достигшей 40-летних максимумов. При этом центральный банк просигнализировал, что будущие повышения могут быть менее масштабными.

Пока ужесточение политики ФРС не привело к ухудшению ситуации на рынке труда США, хотя действия центрального банка имеют отложенный эффект.

Тем временем председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что говорить о паузе в повышении ставок пока преждевременно. Фондовый рынок США после этих слов быстро утратил отмеченный ранее прирост, тогда как американские гособлигации упали в цене, что привело к росту их доходности.

При этом цены на нефть демонстрировали устойчивость ввиду опасений относительно предложения на мировом рынке энергоносителей. Согласно официальным данным, запасы нефти в США на неделе 22-28 октября упали примерно на 3,1 млн баррелей. Запасы бензина тоже снизились, тогда как запасы дистиллятов показали небольшой рост.

"Внимание в значительной степени сосредоточено на фундаментальных факторах предложения и спроса, что мы и увидели по опубликованному в среду отчету (о запасах в США), а также на сроках вступления в силу санкций против (нефтяного сектора) России", — заявила Ребекка Бабин, старший трейдер по энергетике в CIBC Private Wealth US.

Эмбарго на поставки российской нефти в ЕС начнет действовать 5 декабря. Кроме того, в феврале начнут действовать ограничения в отношении нефтепродуктов из РФ. Ожидается, что эти санкции затруднят России экспорт нефти и нефтепродуктов по всему миру, что приведет к сокращению предложения на рынке.

Тем временем объемы нефтедобычи Организации стран-экспортеров нефти в октябре снизились, что наблюдалось впервые с июня. При этом ОПЕК и так уже добывала на 1,36 млн баррелей в день ниже целевого уровня.

Запасы нефтепродуктов в США по большей части оставались низкими, что вызывает беспокойство у аналитиков, которые считают, что после скорого завершение продаж из стратегических нефтяных резервов предложение станет еще более ограниченным.

С каждой неделей запасы все уменьшаются, и это заставляет задаться вопросом о том, что произойдет после прекращения поставок из стратегических резервов США, отметил Эндрю Липоу, президент Lipow Oil Associates.