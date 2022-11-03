МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Стоимость меди в четверг растет, свидетельствуют данные торгов. Ослабление доллара к евро и иене после объявления итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США поддерживает стоимость металла. В ФРС США сообщили о готовности замедлить темпы повышения учетной ставки

По состоянию на 8.00 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,59%, до 3,4553 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца опустилась на 0,33%, до 7 626,5 доллара, алюминия — выросла на 0,38%, до 2 251 доллара, цинка — на 0,18%, до 2 748,5 доллара.

Стоимость доллара к иене при этом опускалась на 0,4%, к евро — на 0,1%, к фунту стерлингов доллар дешевеет на 0,2%. Ослабление доллара делает сырьевые товары, в том числе медь, более доступными при покупке в другой валюте.

Днем ранее ФРС ожидаемо повысила ставку на 75 базисных пунктов в четвертый раз подряд — до отметки в 3,75-4% годовых. Регулятор подтвердил намерение продолжать повышение, при этом глава Федрезерва Джером Пауэлл отметил готовность замедлить темпы увеличения учетной ставки.