МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Стоимость золота в четверг утром снижается, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы отыгрывают итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. В ФРС США сообщили о готовности замедлить темпы повышения учетной ставки

По состоянию на 7.51 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 10,2 доллара, или на 0,62%, до 1 639,8 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 1,3%, до 19,34 доллара за унцию.

В среду Федрезерв ожидаемо повысил базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов — до отметки в 3,75-4% годовых. Регулятор отметил, что дальнейшее повышение ставки будет уместно. Председатель центробанка Джером Пауэлл на пресс-конференции при этом заявил, что ФРС готова замедлить темпы повышения учетной ставки.

Традиционно повышение ставки поддерживает доллар, что негативно для золота, которое в этом случае становится менее доступным при его покупке в другой валюте. ФРС повысил ставку на 75 базисных пунктов уже в четвертый раз подряд. По данным CME Group, 66,3% аналитиков ожидают, что по итогам декабрьского заседания темпы повышения ставки будут замедлены до 50 базисных пунктов.