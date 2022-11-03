МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии заметно снижается на 1,3% после решения ФРС США повысить ставку и перед длинными выходными в РФ, следует из данных Московской биржи. Чистая прибыль Мосбиржи по МСФО в третьем квартале выросла на 29,3 процента

Индекс Мосбиржи к 10.04 мск опускается на 1,29%, до 2145,86 пункта, индекс РТС — на 1,88%, до 1087,71 пункта.

Днем ранее ФРС ожидаемо повысила ставку на 75 базисных пунктов в четвертый раз подряд — до отметки в 3,75-4% годовых. Регулятор подтвердил намерение продолжать повышение, при этом глава Федрезерва Джером Пауэлл отметил готовность замедлить темпы увеличения учетной ставки.