МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций несколько усилил утреннее снижение и теряет уже более 2% в рамках глобального негатива на рынках после очередного увеличения учётной ставки в США, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. Цены на газ в Европе превысили 1400 долларов за тысячу кубометров

Индекс Мосбиржи к 11.30 мск падает на 2,17%, до 2126,6 пункта, долларовый индекс РТС — на 2,75%, до 1078,13 пункта. На старте торгов индекс Мосбиржи снижался на 1,5%.

В лидерах снижения капитализации — расписки O'Key (-3,52%), акции "Распадской" (-3,08%), "Эн+ Груп" (-3,01%), "Русснефти" (-2,61%), префы "Транснефти" (-2,51%), акции "Самолета" (-2,22%), обыкновенные акции "Мечела" (-2,1%), обыкновенные акции "Башнефти" (-2,01%). В целом продажи бумаг идут по широкому спектру активов.

Днем ранее ФРС ожидаемо повысила ставку на 75 базисных пунктов в четвертый раз подряд — до отметки в 3,75-4% годовых. Регулятор подтвердил намерение продолжать повышение, при этом глава Федрезерва Джером Пауэлл отметил готовность замедлить темпы увеличения учетной ставки.

"Нефть углубляет (ценовое — ред.) снижение. Баррель Brent отступает к 95 долларам под влиянием сильного доллара. В золоте и серебре идут масштабные продажи. "Медведи" активны в платине. "Евро-доллар" быстро падает к 0,978 доллара, так как Федрезерв США подтвердил намерение ужесточать монетарную политику и далее", — отмечает Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал".

"Надежды на то, что ФРС откажется от своих усилий по повышению ставок, не оправдались. На пресс-конференции председатель Федрезерва Джером Пауэлл заявил, что "очень преждевременно" думать о приостановке повышения ставок. Он также отметил, что процентные ставки, возможно, будут выше предыдущих оценок в 4,6%. Комментарии прозвучали после того, как ФРС повысила четвертый раз подряд ставку на 75 б.п. до диапазона 3,75-4%. Итогом данных заявлений стало резкое снижение индексов фондового рынка США", — заключает Ярослав Кабаков из "Финама".