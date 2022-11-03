МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Цены на золото в четверг упали до почти 2-недельного минимума, поскольку доллар США и доходность казначейских облигаций растут на фоне жесткой риторики председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, сообщает Reuters. Комментарии Пауэлла ослабили надежды на то, что центральный банк с декабря замедлит темпы ужесточения политики.

Около 09.01 по Гринвичу спот-цены на золото снизились на 0,5%, до 1626,17 доллара за унцию. Фьючерсы на золото на COMEX торгуются с понижением на 1,3%, по 1628,30 доллара за унцию.

"Настрой участников рынка золота пессимистичный. Если ФРС продолжит ужесточать политику, основным риском для золота останутся распродажи, связанные с ухудшением настроя инвесторов и укреплением доллара. Цены могут оказаться под давлением", — отметил Карстен Менке, аналитик Julius Baer.

"Учитывая негативный настрой на рынках золота и серебра, мы полагаем, что цены на золото будут держаться в диапазоне 1600-1650 долларов", — добавил он.

ФРС в среду вновь повысила процентную ставку на 75 базисных пунктов. Кроме того, в заявлении центрального банка говорилось, что денежно-кредитная политика США приближается к поворотному моменту.

Цены на золото выросли на 1,3% после оглашения решения ФРС по процентной ставке, однако впоследствии они утратили достигнутые позиции на фоне комментариев Пауэлла. В итоге золото закрылось снижением на 0,8%.

Более высокие процентные ставки увеличивают альтернативные издержки владения золотом, не приносящим гарантированного дохода, и оказывают повышательное давление на доллар.

Доллар вырос на 1,2% против других основных валют, что сделало золото более дорогим для покупателей из-за рубежа. Доходность 10-летних казначейских облигаций США также увеличилась.

Фокус внимания рынка теперь смещен на данные по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США, которые будут представлены в пятницу. Этот отчет позволит участникам рынка оценить устойчивость рынка труда и дальнейшие перспективы процентных ставок ФРС.

"Быки на рынке золота надеялись получить намек на изменение позиции ФРС или же даже на паузу в повышении процентных ставок, и они были разочарованы, так как Пауэлл решительно склонен к ужесточению политики", — сказал Росс Норман, независимый аналитик.

"Тем не менее сезонные факторы свидетельствуют в пользу роста спроса на золото, так что, вероятно, вскоре котировки приблизятся к базе поддержки", — добавил он.

Серебро на рынке спот упало на 0,9%, до 19,10 доллара за унцию, платина подешевела на 1,3%, до 917,62 доллара, а палладий утратил 0,8% и торговался по 1840,99 доллара.