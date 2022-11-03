МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Кроме ожидания холодной погоды, на резкое повышение биржевых цен на газ в Европе после долгого снижения также могло повлиять снижение предложения сжиженного газа (СПГ), вызванное простоем неразгруженных танкеров, такое мнение высказал РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин. "Сахалин — 2" изменил стратегию работы на месторождениях

Накануне ближайшие газовые фьючерсы на бирже в Европе (по индексу TTF) закрыли торги ростом почти на 17%, до 1386,5 доллара за тысячу кубометров. При этом весь октябрь и первые дни ноября цены демонстрировали устойчивое снижение. Сегодня, в четверг, цены превышали 1400 долларов за тысячу, пока максимально демонстрируя рост близкий к 10% к расчетной цене накануне.

"Да, в нашем понимании фактор наступления холодного периода, даже скорее нормализации средней температуры — конец октября был необычно теплым в Европе — является одной из основных причин роста цен на газ", — сказал Скрябин.

"Вторым фактором может стать резкое снижение предложения СПГ: в конце октября у берегов Испании, например, было зафиксировано несколько десятков танкеров, ожидающих разгрузки, что создавало кратковременную угрозу избыточного предложения газа и также давило на цены. Но в итоге ряд поставщиков, возможно, принял решение не продавать по низкой цене, а во-вторых, простой неразгруженных танкеров создает риск нехватки для новых поставок и рост ставки фрахта, что привело к резкому обратному движению цен на газ вверх", — добавил он.

В конце октября СМИ сообщали, что десятки судов в течение нескольких недель кружили у побережья Пиренейского моря и в Средиземном море, не имея возможности найти места для разгрузки СПГ, поскольку заводы, которые перерабатывают топливо обратно в газ, работают на максимальной мощности. В итоге суда бросили якорь у берегов Испании.