МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Низкие, относительно прежних максимумов, биржевые цены на газ в Европе в октябре стимулировали спрос со стороны промышленных потребителей, что в итоге стало одним из факторов возвращения котировок к росту, заявил РИА Новости замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Эксперт назвал еще один фактор роста биржевых цен на газ в Европе

Накануне ближайшие газовые фьючерсы на бирже в Европе (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) закрыли торги ростом почти на 17%, а расчетная цена этого дня составила 1285,8 доллара за тысячу кубометров. Сегодня, в четверг, котировки превышали 1400 долларов за тысячу кубометров, а рост к расчетной цене предыдущего дня был близок к 10%. При этом весь октябрь и первый день ноября цены демонстрировали устойчивое снижение.

"Скорее всего, это начинает включаться фактор сезона, а также низкие цены на споте стимулируют спрос со стороны промышленных потребителей. Кроме того, снижение цен по сравнению с летними экстремальными максимумами вызывает постепенный отток сжиженного природного газа (СПГ) в Азию. А рынок очень чувствителен", — сказал Гривач.

Средняя расчетная цена ближайших фьючерсов, по подсчетам РИА Новости на основе данных ICE, в октябре снизилась до 1377 долларов за тысячу кубометров (-34,2% в месячном выражении), а в сентябре составляла 2093 доллара (-14,6%), тогда как еще в августе она была чуть выше 2450 долларов (+35,7%), что стало рекордом за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.

Опрошенные агентством аналитики связывали снижение биржевых цен в Европе с прежних максимумов с высоким уровнем запасов газа в европейских подземных хранилищах — выше 90%. Также на это влияли мягкая осень в европейских странах, преодоление участниками рынка паники от ограничений поставок из России и усилия ЕС, направленные на искусственное сокращение спроса. Тем не менее, эксперты отмечали, что в отопительный сезон цены вернутся к росту.